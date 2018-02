Flere hundre varsler om trakassering

Norges juristforbund har fått inn flere hundre rapporter om seksuell trakassering etter å ha sendt ut en undersøkelse for å kartlegge omfanget.

President Curt Andre Lier sier til Dagens Næringsliv at nesten ingen har skjønt hvor stort dette problemet er. Han legger til at det er et ekstremt asymmetrisk maktforhold spesielt på advokatfirmaenes studentarrangementer.



Undersøkelsen skal være klar i slutten av februar.