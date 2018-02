Flere i Råde Frp melder seg ut

Det gjør de i protest mot hvordan partiet har fulgt opp varslene mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra Østfold.



I en pressemelding skriver en gruppe lokalpolitikere at de er skuffet over at så alvorlige saker ikke har blitt tatt mer på alvor.





De skriver også at partiet er mer opptatt av å tie ihjel enn å rydde opp i en ukultur det har vært varslet om over år.





P4-nyhetene har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen til Frp. Partiet har foreløpig ikke hatt anledning til å kommentere kritikken.

Helge André Njåstad, som leder Frps organisasjonsutvalg, sier til NRK at det er feil at partiet ikke har tatt varslene på alvor.