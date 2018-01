Flere klarer ikke gjøre opp for seg

Stadig flere klarer ikke å gjøre opp gjelda si og ender hos namsmannen.

I 2017 fikk namsmannen inn 411.293 slike saker, såkalte utleggsbegjæringer. Det er en økning på 82 prosent siden 2010, viser tall P4 Nyhetene har fått.

- Antall saker hvor namsmannen må ta trekk i lønn eller pant i eiendeler har steget en god del. Det er særlig ubetalte regninger, forbrukskreditt og innkreving av egenandeler fra helsesektoren som bidrar til økningen, sier namsfogd i Oslo, Alexander Dey.

Betaler ikke hos legen

Det nye betalingssystemet på mange legekontorer, med betalingsautomat, fører til at flere dropper betalingen.



- De går rett forbi automaten og betaler heller ikke når regningen kommer i posten. Da blir en liten regning fort veldig dyr, sier Dey.

Bare i Oslo mottok namsmannen i fjor 51.002 utleggsbegjæringer. Det er 3460 flere enn i 2016 og en økning på 144 prosent siden 2008.

Saken ender hos namsmannen dersom inkassoselskapet ikke får til en avtale eller får inn pengene. Da tar namsmannen trekk i lønn eller trygdeytelser eller pant i bolig eller bil inntil en gjør opp for seg.

Sliter med forbrukslån

- Det vi har sett en stigning av de senere årene er forbrukskreditt. Det er mange som ikke klarer å styre dette og som åpenbart ikke skulle hatt slike forbrukslån i utgangspunktet, sier namsfogden.

Han har sett eksempler på at folk har pådratt seg mellom 1 og 2 millioner kroner i forbruksgjeld i løpet av få år.

- Hvis det butter litt på, så bruker man et annet kort for å betale det første. Og hvis en fortsetter slik så er det ingen vei tilbake, sier Dey.

- Livet kan gå i grus

Han sier at for mange kan livet bli ødelagt av gjelden:



- Her er det mange skjebner bak. De økonomiske problemene kan gå utover barn, samboerforhold og så videre, sier namsfogden,

Og namsfogden har følgende råd for å unngå at ubetalte regninger ender opp med tvangstrekk eller i en gjeldsordning.

- Betal nå for Guds skyld disse småregningene. Du kan gå mye til legen for det en slik utleggssak koster. Det som er viktig hvis folk merker at de sliter økonomisk er å ta kontakt med kreditor å prøve og ordne opp.