To større jordskjelv har rammet Hawaii i natt norsk tid.

Nyhetsbyrået AP skriver at skjelvene hadde en styrke på 6,9 og 5,4. Skjelvet på 6,9 er det kraftigste jordskjelvet på Hawaii på 40 år.



Det er foreløpig ikke kommet meldinger om store skader.



Skjelvene skjedde i området hvor et stort vulkanutbrudd har ført til at flere tusen har måtte evakuere sine hjem.