Flere ledige celler

Det er ikke lenger sprengt kapasitet i norske fengsler.

I desember 2017 var det 491 ledige fengselsplasser, 263 av dem på høysikkerhet, viser tall P4 Nyhetene har fått fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Det utgjør 12 prosent av alle fengselsplasser.

Færre dommer til soning

- Det begynte i 2017 og forsterket seg utover det året. Det er betydelig færre og historisk lavt antall dommer til avsoning i norske fengsler nå, sier direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Marianne Vollan.

I 2017 mottok kriminalomsorgen cirka 1400 færre ubetingede dommer til soning enn i 2016. I tillegg har etterspørselen etter varetektsplasser i fengslene i de siste månedene har vært cirka 150 plasser lavere per måned enn på samme tid for et år siden.





Uvanlig få som soner

Om det vil fortsette slik er vanskelig å si.



- Det ligger an til å bli noe lavere etterspørsel, men dette er vanskelige sammenhenger. Like fullt ser vi at det over noe mer tid har vært slik at etterspørselen har gått ned. Det er det som skiller det fra tidligere situasjoner, sier Vollan.





- Er det færre kriminelle?





- Vi kan jo håpe at det er det at vi gjør en god forebygging på forebygging og at kriminaliteten har gått ned. Men dette er kompliserte sammenhenger og vanskelig for oss å si, sier Vollan.





- Det som er positivt er at soningskøen er borte. Og vi ønsker jo også et lavere belegg i norske fengsler. Vi har en rekke fengsler som er gamle og slitte der vi trenger å fornye bygningsmassen, sier Kriminalomsorgsdirektøren.





- Trenger ikke plasser i Nederland lenger

I 2015 inngikk Norge en avtale med Nederland om å leie 242 fengselsplasser i fengselet Norgerhaven. Avtalen går ut i 2018 og Kriminalomsorgsdirektoratet mener denne ikke bør forlenges.





- Vår oppdaterte anbefaling er at det ikke er behov for å forlenge. Den har vært nyttig for å få bukt med soningskøen, men nettopp fordi det er lavere etterspørsel så er det ikke lenger behov. Hvis det mot formodning skulle bli bruk for flere plasser enn vi har i Norge ser vi for oss at enkelte fengselsceller kan dubleres i en periode, sier direktøren.

Kriminalomsorgen har nå satt i gang en dialog med politi og påtalemyndighet for å finne ut hva de skal legge til grunn framover.