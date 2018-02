Flere må betale for stasjonsparkering

1. mars setter Bane Nor opp prisen for parkering på 17 jernbanestasjoner.

På disse stasjonene har det vært gratis å stå, men nå blir prisen 40 kroner for det som kalles dagparkering.



Målet er blant annet å motivere folk til å gå, sykle eller kjøre kollektivt til stasjonen.



Ifølge Aftenposten kan Bane Nor nå tjene opp mot 54 millioner kroner i året på parkering, som er en vesentlig økning.



Direktør Knut Ruud Johansen sier det er hva de kunne fått, men at de regner med å få inn rundt 30 millioner.