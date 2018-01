Politiet i Rogaland melder om at det er skutt opp fyrverkeri flere steder i kveld.

Blant annet skal en guttegjeng ha kastet en rakett inn i et hus, gjennom et åpent vindu i Klepp.



Det ble ingen skader på huset, og politiet har fått tak i guttene.



Det ble også skutt opp fyrverkeri på en skole i Stavanger, og ved et kjøpesenter i Haugesund. Politiet undersøker sakene.