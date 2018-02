Ifølge Nordea er det en tydelig endring i boligiveren til folk, og også DNB, Handelsbanken Norge og Sparebank 1 SR-bank merker økende etterspørsel etter lån, skriver E24.



Mandag viste nye tall fra Eiendom Norge at boligprisene i landet steg nominelt med 2 prosent i januar, men at prisene korrigert for sesongvariasjoner falt med 0,4 prosent.