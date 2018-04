Flere sliter med å betale i Rogaland

Folk i Rogaland hadde den største økningen i betalingsproblemer i fjor, viser nye tall fra inkassoselskapet Lindorff.



4,9 prosent av innbyggerne over 18 år hadde betalingsanmerkninger, mot 4,5 prosent året før.





Tar tid

Etter oljeprisfallet har antall betalingsanmerkninger skutt i været, sier administrerende direktør i Lindorff, Siv Hellegjerde Martinsen.

Selv om Rogaland har hatt den største økningen, er rogalendingene fremdeles blant landet beste betalere. Martinsen sier utviklingen nå tyder på at fylket i fremtiden ikke lenger vil skille seg ut positivt.

-Den økonomiske særstillingen vi så i regionen frem til 2014, kommer sannsynligvis ikke tilbake, ettersom oljeprisen og oljeinvesteringene er i ferd med å stablisere seg.

- Så vi tror Rogaland vil stabilisere seg nærmere landsgjennomsnittet i årene fremover, sier Martinsen.

Tror flere vil få problemer

Martinsen mener også at folk i hele landet må endre pengebruken sin for å ikke få betalingsproblemer fremover.



Andelen av befolkningen med betalingsanmerkning økte fra 5,4 til 5,8 prosent det siste året.



Høye lån og økende rente vil gjøre at flere vil få betalingsanmerkninger fremover, mener Martinsen.

- Boligprisene går nedover, samtidig som renta går opp. Det kan gjøre at noen som ikke tidligere har hatt problemer med å betale, vil få det nå.

- Man har vent seg til et nivå, der boligprisene har steget kraftig de siste årene. Mange av dagens unge har ikke sett det rentenivået vi nå kan få, og de må derfor tenke nøyere gjennom hvordan de bruker pengene sine.

- Det at betalingsproblemene øker, til tross for at arbeidsledigheten har falt kan virke motsettende. Men det tar tid før en konjunkturutvikling gir utslag i mislighold, sier hun.