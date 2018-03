Over 10 000 lærere har søkt om videreutdanning i 2018.

Det er rundt 600 flere enn i fjor, opplyser Kunnskapsdepartementet.



Søknadsfristen gikk ut 1. mars, og over 6.000 lærere kan få plass på et studietilbud til høsten.



Opp mot 28.000 lærere trenger videreutdanning innen 2025, for å oppfylle myndighetenes nye kompetansekrav.