Det er en økning på 7 prosent fra samme periode i fjor, viser ferske tall.



Oppgangen er størst innen industrien, mens bygg- og anleggsbransjen går tilbake.



Hilde Sommerstad i FINN.no sier bygg- og anleggsbransjen har to gode år bak seg, og at nedgangen kan skyldes at toppen er nådd.