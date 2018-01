Flere spillere på landslaget er opprørt over håndballforbundets håndtering av varslingen fra Nora Mørk.

I går ble det kjent at spillere på herrelandslaget skal ha delt private bilder av henne.



Nå har seks landslagsspillere skrevet et brev til forbundet der de uttrykker sin misnøye med håndteringen av saken, skriver VG.



Nora Mørk sier også at hun ikke kunne kontrollere timingen.