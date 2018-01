Flere svensker vil nå at landet skal bli med i NATO.

En undersøkelse gjort av Aftonbladet viser at 43 prosent vil landet skal bli medlemmer, mens 37 prosent er imot. På samme tid i fjor var det motsatt, da var 42 prosent imot (og 37 for).



NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg var i Sverige i går, og han kunne ikke love at Sverige får hjelp av NATO om de ikke er medlemmer.