Flere tar påskeferien i byen

Selv om mange reiser til fjells i påsken er det også mange som har bypåske.



En undersøkelse fra Norsk Friluftsliv viser at tre av ti i Oslo blir i byen i høytiden.





- Nei, overhodet ikke. Sånn har det vært i flere år, så vi som jobber med dette, og de som jobber på attraksjonene og tilbudene i byen forøvrig, forbereder seg med tanke på at det kommer mange, sier hun.

- Påsken er generelt sett en travel uke. På de travleste dagene er pågangen så stor at det kan sammenlignes med en ganske hektisk sommerdag, sier Myhre til P4 Nyhetene.

Bedre råd

- Vi merker helt klart en økt pågang, og nå i påsken har vi doblet- og tredoblet bemanningen for å ta unna etterspørslen, sier Warberg.

Reiselivssjefen tror veksten henger sammen med at folk har bedre råd enn før.

- Antall utenlandske gjestedøgn har økt kraftig, spesielt fra asiatiske land. Dette henger sammen med bedre velstand og at folk har større frihet, sier han.

Mye å by på

Begge byene kan friste med mange aktiviteter, både for store og små.

- Både museene og attraksjonene i Oslo har egne påskeaktiviteter for barnefamilier. I tillegg er det flere musikkfestivaler, sier Myhre i VisitOSLO, og legger til:

- Og i Oslo Vinterpark kan man selvfølgelig stå på slalåm eller gå i fantastiske langrennsløyper, bare for å nevne noe, sier hun.

Like nord for Oslo sentrum venter flotte påskeforhold for de som har lyst å stå på slalåm eller gå på ski Foto: Shutterstock