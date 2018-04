Rapporten over legemiddelkostnadene for 2013-2017, som ble lagt frem i dag, viser at salget av p-piller og minipiller har flatet ut, mens langstidsprevensjon har økt med 80 prosent på fem år.



Det er en svært positiv utvikling, sier sexolog og daglig leder i Sex og samfunn Tore Holte Follestad.