- Det er beklagelig at det har vært mye trøbbel med togene den siste tiden, det sier pressevakt i Bane NOR, Harry Korslund.

Også i dag er flere forsinkelser og innstillinger.



Blant er det stengt mellom Skien og Notodden etter at et tre har falt over sporet, mens det har vært strømpoblemer flere steder på Østlandet.



Korslund håper nå på en snill og god vinter som gjør at det blir mindre tekniske problemer.