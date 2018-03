Flere ulovlige kjøreskoler

Tidligere var såkalte L-skoler, som verken er registrert eller betaler skatt, et Oslo-fenomen. Det er snakk om private aktører som tar seg betalt for å øvelseskjøre slik at øvelseskjøringen framstår som trafikkopplæring.

Sprer seg over hele landet

- De siste årene har slike svarte trafikkskoler blitt spredt til alle regioner. Dette er primært knyttet til utenlandske miljøer, sier leder for krimseksjonen i Statens vegvesen, Jon Molnes.