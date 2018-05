Flere unge anmeldes for seksuallovbrudd

Ungdommer under 18 år i Rogaland blir anmeldt for slike lovbrudd tre ganger oftere i dag enn i 2015, melder NRK.



En rapport som nylig ble lagt fram for politiet i Oslo viste at antall anmeldte saker var netsten fire ganger høyere i 2017 enn i 2014.



Politiet mener Snapchat er en av de viktigste årsakene til økningen, fordi mediet har gjort det enklere å spre ulovlige bilder og filmer i ungdomsmiljøer.