Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt frem til klokken 19 - da skal det gjøres en ny vurdering der.



Ellers er flere fylkesveier i Sogn og Fjordane stengt på grunn av steinras, eller fare for ras.



Flere fjelloverganger som var stengt tidligere på dagen, er nå åpne igjen.



For full oversikt - kan du gå inn på nettsidene til statens vegvesen.