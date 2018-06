Flere vil ha alkoholfrie alternativer

25 prosent av de spurte bedriftene opplyser at de må legge til rette for en meny med flere alternativer til vinmenyen, viser en undersøkelse NHO Reiseliv har gjort blant sine medlemmer.



– Vi er mer nysgjerrige

Direktør Kristin Krohn Devold sier folk har blitt mer nysgjerrige.





– Vi har blitt mer bevisst på gourmetmat og mer nysgjerrige på lokale produsenter av alt fra eplejuice til rabarbarajuice, og dermed har det oppstått et nytt og spennende marked, sier Devold.

Direktør Elisabeth Ege ved Akan kompetansesenter, som jobber med forebygging av rus, tror utviklingen også skyldes en endringsholdning.

– En del av undersøkelsene som har kommet frem viser at ikke alle ønsker å drikke alkohol. Man ønsker andre alternativer lett tilgjengelig. Det har vært en del uheldige episoder, som vi har lest i avisen og ellers. Alt dette er med på å påvirke en økt etterspørsel av alkoholfrie alternativer, sier Ege.

– Tenk på sommerfesten

Ege mener utviklingen er svært viktig for å inkludere flere i sosiale arrangementer på jobben. Hun oppfordrer ledere til å være bevisst på dette når sommerfesten skal planlegges.



– Sørg for at alkoholfrie alternativer er like lett tilgjengelig som alkoholholdige. Og så er det viktig å snakke om hvordan vi vil ha det hos oss. Hva er greit? Hva er ikke greit? Råder Ege.