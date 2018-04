Ifølge årets helsepolitiske barometer fra Kantar TNS mener 42 prosent at sykehjem som drives av kommunene er best for pasienter og pårørende. Det er en oppgang fra 35 prosent i fjor - og tallet er rekørdhøyt.



18 prosent foretrekker private eller ideelle drivere av sykehjem, mens 23 prosent ikke har noen spesiell preferanse.