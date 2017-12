Flere vil spare til pensjon

En undersøkelse Dnb har gjort viser at dobbelt så mange har planer om å spare i 2018, sammenlignet med i fjor.



Forbrukerøkonom Silje Sandmæl tror det skyldes endret fokus på sparing gjennom året vi nå legger bak oss.







– Myndighetene har gitt tydelige incentiver til økt sparing hos nordmenn gjennom aksjeparekonto, og den relanseringen som har vært av IPS, sier Sandmæl.





Tidligere har ferie stått øverst på nordmenns spareplan, men denne gangen havner det på fjerdeplass, mens pensjon troner øverst - foran bolig og utforutsette utgifter:

– Folk har kanskje tenkt at de ikke har et behov for å spare til pensjon, men det har de kanskje skjønt nå, tror Sandmæl.