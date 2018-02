Flere voksne bruker medisin for ADHD

I fjor ble det solgt over 20,3 millioner døgndoser i Norge, det er over dobbelt så mye som for ti år siden, viser tall fra reseptregisteret.

Det har vært en eksplosiv økning i bruk av ADHD-medisin blant voksne.



Over halvparten av de rundt 46 000 personene som bruker ADHD-medisin her i landet, er nå over 19 år.



Steinar Madsen ved Legemiddelverket sier til Dagsavisen at økningen skyldes at et økt antall voksne starter med medisiner uten å ha fått behandling som barn.