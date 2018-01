Flere yrker sliter med rekruttering

Det konkluderer den første rapporten fra et utvalg som har sett på fremtidige kompetansebehov og som i dag ble overlevert Kunnskapsdepartementet.



Leder for utvalget, økonomiprofessor Steinar Holden, forteller at digitalisering og automatisering endrer kompetansebehovene i Norge og at tilgang på folk med nok kompetanse kun delvis følger etterspørselen.