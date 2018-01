Et flertall er mot at det skal være lov å ta ut velferdsprofitt.

En undersøkelse Sentio har gjort for Klassekampen viser at 68 prosent mener det bør bli vanskeligere å ta ut profitt fra drift av sykehjem, barnevern og barnehager.



Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø sier resultatet er gledelig og håper nå at et storting med Krf på vippen skal vedta ny politikk som begrenser de kommersielle selskapene i sektoren.