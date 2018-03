I en undersøkelse Kantar TNS har utført for TV2 svarer 63,4 prosent at de vil beholder Høyre-lederen, mens 34,7 prosent foretrekker Ap-leder Jonas Gahr Støre.



Samtidig svarer fire av ti at de har fått et svekket syn på Solberg etter håndteringen av Listhaug-saken, kun én av ti mener tilliten er styrket.