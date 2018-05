E16 er stengt mellom Kongsvinger og Masterud i Hedmark fordi Glomma har gått over sine bredder. Vannstanden der har steget med over én meter på få dager.



Flomfaren ble i går hevet til oransje nivå - det nest høyeste - for Buskerud, Oppland og Hedmark.

Ifølge varsom.no er det Trysilelva, Glomma og Drammenselva som er mest utsatt for flom.