NVE advarer om at kraftig snøsmelting på grunn av stigende temperaturer og regn vil føre til at vannet stiger i elver og bekker. NVE har satt farenivået til oransje for de neste dagene.



Også i Trøndelag og Møre og Romsdal gjør regn at det er fare for flom og skred, her er farenivået på gult nivå.