Delstatspolitikere i Florida stemte i natt nei til et nytt våpenforslag.

Forslaget kom fra Demokratene, og innebar forbud mot salg og besittelse av automatvåpen og noen typer ammunisjon. Men det ble stemt ned med 71 mot 36 stemmer.



Det skjer under én uke etter at 17 personer ble skutt og drept med et halvautomatisk gevær på en skole i delstaten.