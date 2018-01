Over 74.000 personer har flyktet fra et vulkanutbrudd på Filippinene.

Det skal ha vært minst fire utbrudd fra vulkanen i dag, men det er foreløpig ikke kommet meldinger om personskader, opplyser nyhetsbyrået AP.



Vulkanen viste tegn til uro for to uker siden, og myndighetene frykter at dette kan vare i flere måneder.