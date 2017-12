Hver dag behandler Leger Uten Grenser rundt 75 barn under 16 år, skriver VG.



Barna har blant annet kraftig forkjølelse, diare og lungebetennelse. Ifølge organisasjonen forsvinner ikke sykdommene.



Leieren er kjent som et skrekkeksempel over hele Europa. De som bor her bor veldig tett under svært kummelige forhold.