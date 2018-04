Flypassasjeravgiften kan øke kraftig

Stortinget vil ha en større miljøprofil av avgiften, og har nå bedt Finansdepartementet se på løsninger hvor man betaler for lengden på flyreisen.



Departementet bekrefter til NRK at de ser til land som Tykland og Sverige, som har en slik løsning i dag. Der økes avgiften med 340 og 460 kroner for de lengste reisene.



Avgiften er i dag på 83 kroner.