Flyselskaper har i natt blitt advart mot å fly over den østlige delen av Middelhavet.

Årsaken er at det kan komme et luftangrep mot Syria.



Varselet fra den europeiske luftfartsmyndigheten Eurocontrol gjelder for de neste 72 timene, melder Reuters.



Flere land, deriblant USA og Frankrike, har varslet kraftige svar på det påståtte kjemiske angrepet i Douma i Syria.