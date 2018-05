Flyselskapet Widerøe anklages for å ha brutt konkurranseregler.

Det er ESA som har konkludert med dette i forbindelse med anbud på statlig finansierte flyruter i Norge.



For å delta i anbudene var det tidligere nødvendig for flyselskapene å ha et satellittbasert innflygingssystem. ESA mener Widerøe har nektet mulige konkurrenter tilgang til nødvendige mottakere, melder NTB.