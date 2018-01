FN ber om krisehjelp på flere hundre millioner dollar etter at USA holder tilbake bidrag som skal hjelpe palestinske flyktninger.

USA stoppet forrige uke utbetalingene til FNs organisasjon som bistår flyktningene med mat og tak over hodet.



Israel har krevd at organisasjonen legges ned, og anklager den for å forsterke problemene i Midtøsten.