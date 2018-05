Folk føler de får mindre igjen for NRK-lisensen.

Det viser NRKs egne årlige profilundersøkelse, skriver Dagens Næringsliv.



Prosentandelen som mener at de i meget eller ganske stor grad får valuta for lisensen falt i samtlige aldersgrupper. Aller størst er fallet blant unge mellom 15 og 29 år.



Fungerende mediedirektør Marius Lillelien sier til avisen at tallene kan ha blitt påvirket av bråket rundt de planlagte kuttene i sendetiden til lokale nyhetssendinger.