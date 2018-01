En feil hos Skatteetaten gjør at personer som mottar utbetalinger fra Nav, kan ha blitt trukket for mye i skatt i januar.

Utbetalinger fra NAV har nemlig blitt registrert som biinntekt, istedet for hovedinntekt, skriver NRK.



NAV vet ikke hvor mange som er rammet, og personer som har blitt trukket for mye, må selv endre skattekortet for å få riktig skattetrekk fremover.