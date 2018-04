Folk strømmer til rådhuset for å gifte seg

Folk strømmer til ordføreren for gifte seg.

Det viser tall fra de tre største byene i landet P4 Nyhetene har innhentet. 1. januar tok kommunene over det borgerlige vigselstilbudet fra domstolene.

Og siden har hundrevis av par blitt viet i rådhus landet rundt.

– Overveldende

I hovedstaden har interessen vært så stor at de nå har åpnet for at innbyggere fra andre kommuner også kan gifte seg på Oslo rådhus.

– Det er veldig mange flere vielser enn det vi har fått forespeilet.

Det sier leder for arrangementsavdelingen i Oslo rådhus, Kari Stokke Brandsegg. De er overrasket over den store pågangen fra giftelystne par, selv utenfor høysesong.

– Det har vært veldig arbeidskrevende, vi har fått veldig mange søknader som skal behandles og svares på. Saksbehandlingen har vært litt overveldende ut fra det vi hadde planlagt, sier hun.

– Et sted for alle

Brandsegg sier de er svært glade for at så mange vil gi sitt ja i rådhuset. Og det er alle typer mennesker som kommer.



– Vi har noen som kommer med lang brudekjole og med 50 gjester. Og så kan det være par som bare kommer med to vitner, som kanskje har hatt bryllupsfesten et helt annet sted og bare skal ha det formelle i orden, sier hun, og legger til:

– Vi er kjempeglade for at rådhuset kan være et sted for alle.

OSLO RÅDHUS: Flere reiser langveis fra for å gifte seg på Oslo rådhus. Foto: Shutterstock

Troddet det ville bli som å gå på Biltilsynet I midten av april ble par nummer 300 viet på Oslo rådhus. Det var Jenny Gørvell-Dahll og Danuka Hewage som ga hverandre sitt ja.

– Jeg synes det var en veldig fin seremoni. Jeg var egentlig ikke helt forberedt på at det kom til å bli så høytidelig og fint, sier Gørvell-Dahll etter seremonien.