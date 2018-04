For høye alkoholanbefalinger

De anbefalte grenser for alkoholinntak er altfor høye i mange land.

Det slår en omfattende internasjonal samlestudie nå fast.



Ifølge den, bør vi drikke maks én akoholenhet om dagen i snitt.

Konklusjonen er at folk som drikker mer enn sju enheter i uken kan forvente å dø tidligere enn de som drikker mindre.



I Norge har ikke myndighetene satt noen offisielle anbefalte grenser, men slår fast at man «ikke bør drikke alkohol for helsens skyld».