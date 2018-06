– NSB er altfor dårlige til å informere kunder om hvilke rettigheter de har når et tog er forsinket.

Det sier Pia Høst, leder av forbrukerdialog i Forbrukerrådet.



I dag fortalte P4-nyhetene at bare 0,05 prosent av NSBs inntekter ble tilbakebetalt på grunn av forsinkede tog i fjor.



Høst tror det er to årsaker til at så få klager.