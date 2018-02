Foreldre må interessere seg for barns mediebruk

Barn og unge opplever ikke at foreldrene interessere seg for hva de gjør på internett og i sosiale medier.

Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet.



En stor andel av de spurte foreldrene vil ta ansvar for at barna ikke mobbes digitalt, men kun 26 prosent av de unge opplever at foreldrene er interessert i hva som skjer på sosiale medier.



Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand kaller det et paradoks.