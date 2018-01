Foreldre siktet for mishandling

Spedbarnets far er siktet for mishandling, mens moren er siktet for passiv medvirkning - hun nekter straffskyld. Farens advokat vil ikke kommentere saken.



I avhør har moren forklart at hun har sett mannen riste datteren. Men hun sa, ifølge VG at hun ikke forsto at ristingen var farlig, men trodde det var for å trøste.



Begge foreldrene sitter i varetekt.