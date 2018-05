Foreldre tar ut barn i streik

27.000 foreldre har skrevet under på et opprop til stortingspolitikerne om at normen ikke holder mål, skriver Dagsavisen.



Bemanningsnormen blir vedtatt i Stortinget i dag og går ut på at det pr ansatt skal være maks tre barn under tre år og maks seks barn over tre år i barnehagene fra 1. august.



Men det er ikke satt av ekstra penger til dette i revidert nasjonalbudsjett.