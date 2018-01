Foreldrene nekter straffskyld

Det ble klart under fengslingsmøtet sent i går kveld.



Foreldrene er siktet for tortur og barnemishandling over lang tid og risikerer livsvarig fengsel.



Flere av barna var lenket til møbler med kjetting da politiet tok seg inn i familiens bolig søndag.



I tillegg er faren siktet for utuktig omgang med et barn under 14 år, men detaljene rundt den siktelsen er ikke kjent.