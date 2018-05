Foreldrene til Viggo Kristiansen: - Større tro på gjenopptakelse

Viggo Kristiansen har i 18 år nektet for Baneheiadrapene. Foto: NTB scanpix

Har troen på å få sønnen ut av fengsel

For første gang inviterer foreldrene, Svein og Turid Kristiansen, en journalist hjem til sønnens barndomshjem. Der sier de at all oppmerksomhet gjør troen på gjenopptakelse langt større.

- Håpet har jeg hatt tidligere også, men denne gangen er det imidlertid langt større, sier Svein Kristiansen til P4.

- Det må skje, men det er alltid en tvil etter alt som har skjedd, sier moren Turid Kristiansen.

Moren synes det er tøft å snakke om sønnen, som nå har sittet fengslet i 18 år, dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap på to små jenter i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

- Det er så urettferdig. Jeg vil gjerne ha han hjem, sier moren gråtkvalt.

Denne boken skapte ny debatt om drapene i Baneheia i 2000. Foto: NTB scanpix

Flere har snudd

Flere har snudd i saken og krever den gjenopptatt, etter boken til Jahr.

- De som gidder å sette seg inn i saken kommer til å si at dette er feil. Saken må opp igjen. Før eller siden. Bjørn Olav sin bok var midt i blinken, sier faren.

I fjor sommer begjærte Viggo Kristiansen saken gjenopptatt for sjette gang. Saken er fortsatt til behandling. Alle de foregående forsøkene har fått avslag i Gjenopptakelseskommisjonen.

Forstår at det er belastende

Svein Kristiansen har ikke gått så mange ganger i Baneheia etter drapene, tross at uteområdet ligger bare et steinkast fra huset der de bor. Når P4 tar han med til Baneheia forteller han at han ikke klarer å tenke for mye på de pårørende når han går der.

- Jeg har full forståelse for at det er tøft for de å måtte stå i det. Men jeg kan ikke tenke i de banene. Det er Viggo som er i mine tanker. Det er han som har fokus, sier faren.

Viggo Kristiansen nekter å bli løslatt før han er renvasket. Foto: P4

- Kommer aldri til å gi seg

Og de pårørende vil trolig ikke få fred fra Viggo Kristiansen med det første. For fire år siden sa han til P4 Nyhetene at han ikke vil forlate Ila fengsel før han er frikjent, og vil aldri gi seg.

- Jeg føler det er en simpel vei å gå. Da føler jeg at jeg godtar den dommen som foreligger. Jeg sitter her i 20-30 år til, sa Kristiansen den gangen.

Han har fortsatt samme oppfatning, ifølge foreldrene.

- Har han bestemt seg for noe, så gjør han det. Vi kommer heller aldri til å gi oss. Vi kommer eventuelt til å dø alle mann, sier faren.

- Han blir sittende til de kaster han ut eller han dør, forteller moren.

- Saken må gjenopptas

Det er flere enn Viggo Kristiansens foreldre som mener at Baneheiasaken må gjenopptas. Deriblant sjefredaktør i Fædrelandsvennen, Eivind Ljøstad.

- Hvis den ikke blir gjenopptatt nå heller vil det fortsatt komme nye begjæringer. Derfor kan det være ok å få en ny gjennomgang nå, sier Ljøstad til P4 Nyhetene.

Redaktøren sier det er knyttet veldig sterke følelser til denne drapssaken.

- Det vil i alle saker som ikke har fellende bevis eller en tydelig tilståelse ligge der og verke. Det gjør denne saken, sier Ljøstad.

Flere vil ikke kommentere saken

P4 Nyhetene har snakket Arne Pedersen, som ledet etterforskningen i saken, og Ada Sofie Austegard, mor til en av de drepte jentene, men de ønsker ikke å kommentere saken.

Viggo Kristiansen selv sier via sine foreldre at han ikke ønsker å stille til et intervju med P4 nå. Han ønsker å vente til Gjenopptakelseskommisjonen har kommet med en avgjørelse på om saken blir gjenopptatt eller ikke. Den avgjørelsen er ventet i løpet av sommeren eller høsten.