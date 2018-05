Foreslår halvering av kontorer som utsteder pass

Per i dag gis det pass på 141 steder, men i forslaget som ble lagt fram i revidert nasjonalbudsjett i går er dette tallet redusert til 72, skriver Aftenposten.



Det er spesielt mindre steder som foreslår nedlagt. Sp-leder Trygve Slagvold Vedum er kritisk og mener reiseveien for å få pass, blir nå så lang at folk må ta seg fri fra jobb.