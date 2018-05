Forhandlinger i ambulanseflystriden

Målet er å få til en avtale som gjør at pilotene i Lufttransport AS blir med over til selskapet Babcock som skal ta over driften av luftambulansetjensten. Det jobbes blant annet med en komplett tariffavtale, melder NRK.



Etter at det ble kjent at Babcock vant anbudsrunden har en rekke piloter sagt opp jobben, så flere ambulansefly har stått på bakken.