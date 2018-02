Målet er at partene skal bli enige om et anbefalt forslag innen 1. mars.



Kari Sollien, leder i fagforeningsorganisasjonen Akademikerne sier til Aftenposten at de er mest opptatt av de som skal tjene opp hele pensjonen etter nye regler, fordi beregninger viser at disse vil komme dårligere ut med forslaget som er skissert opp nå.