Høysterett har forkastet anken til en 24 år gammel mann som i 2016 ble dømt for å ha kalt en somalisk mann for en jævla neger.

Hendelsen skjedde under en krangel, og 24-åringen mente at utsagnet måtte ses på som et hvilket som helst skjellsord.



Det var ikke Borgarting lagsmannrett enig i, som dømte mannen til ti måneders betinget fengsel, samt en prøvetid på to år - en dom som nå blir stående.