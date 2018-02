Gjennomsnittet for leveralderen for menn i Hasvik er 69,5 år mot resten av landet som har 78,5 år.



Finnmarkingene har dårligere helse enn resten av landet, men studier viser at det også er forskjeller mellom befolkningsgrupper.



Nå skal forskere gjennomføre en treårig studie , melder NRK.